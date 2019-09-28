» » Хосеп Гвардиола: зимой "Манчестер Сити" не будет покупать игроков. У нас нет денег

Хосеп Гвардиола: зимой "Манчестер Сити" не будет покупать игроков. У нас нет денег

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с линией защиты.

"Это не моё дело, но в январе мы не собираемся покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому не будет и зимой.

Будем полагаться на уже имеющихся футболистов. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и парни из академии. Это молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.

Венсан Компани — невероятный человек. Он был очень полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в "Андерлехт". Нам нужно двигаться дальше", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лунёв и VAR оставили «Зенит» без очков. «Локомотив» догоняет чемпиона 2
Дмитрий Селюк: Григорян себя исчерпал. У него даже Месси не забьет за "Тамбов" ни одного гола
"Локомотив" обыграл "Зенит", на 93-й минуте с помощью ВАР отменили гол питерцев 52
Хосеп Гвардиола: зимой "Манчестер Сити" не будет покупать игроков. У нас нет денег
Федор Смолов: знал, что мой гол в ворота "Зенита" не засчитают. Еще бы… Под них и календарь подстраивают 16
Андрей Аршавин: очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов 4
Юрген Клопп: не слишком доволен игрой с "Шеффилдом", но нам было важно победить
Василий Артемьев рассказал, чему футболистам стоит поучиться у регбистов
Жоржиньо Вейналдум: несколько лет назад "Ливерпуль" не выиграл бы такой матч
Валерий Карпин: верю в реанимацию Мамаева на сто процентов. Реанимируем и этого 6
Игорь Гамула: на стадионе "Ростова" все скандировали имя Мамаева, так что его уже хорошо приняли
Погружение на дно: падение «Динамо» продолжилось в Ростове
Сергей Силкин: "Динамо" надо встряхивать. Для этого и увольняют тренера 1
"Тоттенхэм" одержал победу над "Саутгемптоном"
"Барселона" забила 2 безответных мяча в ворота "Хетафе"
"Челси" с уверенным счетом выиграл у "Брайтона"
"Шальке" нанес поражение "Лейпцигу"
"Ростов" объявил о подписании контракта с Мамаевым во время матча с "Динамо" 9
"Ростов" со счетом 3:0 разгромил "Динамо" 18
Чемпион мира из "Спартака" разочарован своим рейтингом в FIFA 20: ты постарел, мужик! 1
Радонич: мы одержали важную победу. Турнирная таблица стала выглядеть намного лучше
Алекс Крал: я верю, что российская лига и "Спартак" сделают меня сильнее! 1
"Ювентус" обыграл СПАЛ"
"Локомотив" - "Зенит": стали известны стартовые составы 9
Стало известно имя игрока, из-за которого "Ливерпуль" могут исключить из Кубка лиги
Гжегож Крыховяк: вполне возможно, что в будущем Баринов окажется в топ-клубе Европы 2
Богатейший бизнесмен Европы опроверг слухи о возможной покупке "Милана"
Андресон: почти все мои друзья детства скончались
Сергей Рыжиков: тренерская работа? Вы меня всё отсылаете. Как говорится, не дождётесь
Божович: на месте Соболева я тоже бил бы пенальти
Все новости