Хосеп Гвардиола: зимой "Манчестер Сити" не будет покупать игроков. У нас нет денег

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с линией защиты."Это не моё дело, но в январе мы не собираемся покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому не будет и зимой.Будем полагаться на уже имеющихся футболистов. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и парни из академии. Это молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.Венсан Компани — невероятный человек. Он был очень полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в "Андерлехт". Нам нужно двигаться дальше", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.