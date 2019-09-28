Кристиан Пулишич недоволен своим положением в "Челси"

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич признался, что недоволен отсутствием постоянной игровой практики."Конечно, я сильно расстроен из-за отсутствия игровой практики, но я буду продолжать работать изо всех сил, потому что хочу играть.Давал ли мне Лэмпард конкретные советы о том, как претендовать на место в основном составе? Да не особо. Он сказал, чтобы я продолжал работать, и я должен прогрессировать, тренируясь, и попытаться вернуться в состав. Легко не будет, но никто этого и не ожидал", — цитирует Пулишича BBC.