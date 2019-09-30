ФИФА обязала "Кардифф" заплатить "Нанту" 6 млн евро за трансфер погибшего нападающего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА обязал "Кардифф" выплатить "Нанту" 6 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб через несколько дней после перехода и в итоге не сыграл за валлийский клуб ни одного матча.



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