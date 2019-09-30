19 января этого года "Кардифф" и "Нант" заключили соглашение, по которому французская команда должна была получить за трансфер Салы 15 млн фунтов (около 17 млн евро).
В ФИФА решили, что "Кардифф" должен выплатить "Нанту" только 6 млн евро — эта сумма была указана в контракте первым взносом в рамках оплаты трансфера несколькими частями.
Клубы имеют право обжаловать это решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Sport24.ru
ФИФА обязала "Кардифф" заплатить "Нанту" 6 млн евро за трансфер погибшего нападающего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА обязал "Кардифф" выплатить "Нанту" 6 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб через несколько дней после перехода и в итоге не сыграл за валлийский клуб ни одного матча.
Фото: Getty Images
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