«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в своей истории в АПЛ, но «Арсеналу» повезло увезти ничью с «Олд Траффорд»

Седьмой тур АПЛ завершился битвой «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на «Олд Траффорд». Rusfootball разбирает главный матч тура.

Фото - BBC

Manchester United managers since 1986 and their win percentages:



Alex Ferguson – 59.67%

Jose Mourinho – 58.33%

David Moyes – 52.94%

Louis van Gaal – 52.43%

Ryan Giggs – 50%

Ole Gunnar Solskj?r – 50% pic.twitter.com/yqU9zfxKcG — bet365 (@bet365) September 30, 2019

Just a friendly reminder, just a few months back we would have ended up losing the match because of poor refereeing decisions. VAR has its flaws but it's a welcome addition to the league. pic.twitter.com/5z0MvLAmR9 — P™ (@SemperFiArsenal) October 1, 2019

Nicholas Pepe Highlights vs Manchester United: pic.twitter.com/B99y91htyr — Yunis? (@YunisOjeah) September 30, 2019

Игра Пепе в матче с "МЮ"

Усреднённые позиции игроков на поле. Слева - "Манчестер Юнайтед", справа - "Арсенал"

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» — в своём роде братья по несчастью. Оба клуба долгое время находились во власти тренеров, с которыми они уже начали ассоциироваться. И теперь оба клуба стремятся обрести себя в эпоху после Фергюсона и Венгера. Пока получается откровенно неважно, «Манчестер Юнайтед» буксует уже долгие годы, «Арсенал» вступает во второй сезон с Унаи Эмери.«Манчестер Юнайтед» в межсезонье решил устроить глобальную чистку. Уле-Гуннар Сульшер отправил в Италию Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, которые хотели побыстрее уехать из Манчестера. Ставка была сделана на молодых и «голодных» игроков-представителей Великобритании. В матче с «Арсеналом» в стартовом составе оказался лишь один игрок старше 30 лет — Эшли Янг. Из полевых игроков в стартовом составе больше не было никого, чей возраст превышал 26 лет. Более того, Сульшер продолжил омоложение, задействовав 21-летнего Акселя Туанзебе, который уже даже успел надеть капитанскую повязку в матче Кубка английской лиги.Довольно молодой состав выбрал и Эмери. Кроме Сократиса, Давида Луиса и Обамеянга в старте не было никого старше 27 лет. Сюрпризом стал выход с первых минут 18-летнего Бакари Саки, который в итоге стал одним из тех, кто принёс лондонцам столь важное очко.Первый тайм получился несколько сумбурным и откровенно скучным. Футболисты явно были настроены на битву, именно войной этот матч перед игрой назвал Эмери. Только в первом тайме арбитр показал четыре жёлтые карточки, а на деле их могло быть и гораздо больше. К концовке матча команды на двоих насобирали более 30 фолов. Конечно, до рекордов по грубости очень далеко, но излишняя эмоциональность молодости явно мешала игрокам. В первые полчаса игры зрители не увидели ни одного удара.Наверняка, помешал и проливной дождь в Манчестере, который заметно осложнил возможность играть в комбинационный футбол. Периодически команды сбивались на навесы и длинные передачи. Лишь в концовке тайма обе команды стали действовать острее, а под самый свисток Скотт Мактоминай решился на дальний удар. Минимальный рикошет сделал выстрел ещё более точным – 1:0!После такого «МЮ» мог сыграть в излюбленный контратакующий футбол, но всё решила индивидуальная ошибка. После перерыва «Арсенал» заиграл смелее, а «Юнайтед» дрогнул под натиском. Туанзебе в простой ситуации сделал плохую передачу перед своей штрафной, Саки в касание переадресовал мяч Обамейянгу, а тот легко переиграл Де Хеа. Примечательно, что изначально боковой арбитр поднял флажок, едва не совершив одну из самых чудовищных ошибок в истории АПЛ! До офсайда там было минимум полтора метра! Но в итоге в дело вмешался VAR, который и помог «Арсеналу».После этого «МЮ» едва сразу не получил второй, пока хозяева приходили в себя, гости нагнетали давление. Убойный момент у лондонцев упустил всё тот же Саки, удар которого пришёлся в бедро Магвайера, выручившего свою команду.Зато концовку встречи «Манчестер Юнайтед» провёл с заметным преимуществом. Возможно, повлиял выход Дани Сьоса, который чуть меньше отрабатывал в обороне, чем Лукас Торрейра, которого он и заменил. Но, говоря откровенно, Торрейра фактически провалил матч. За неполный час игры он сделал лишь 2 отбора и 19 раз встретился с мячом.В последние полчаса игры «МЮ» полностью превзошёл соперника. «Юнайтед» нанёс 10 ударов по воротам против 2 в исполнении «Арсенала». Лондонцы откровенно тянули время, показывая, что ничья их вполне устраивает.Пожалуй, лучший шанс в концовке был у Рэшфорда, который мощно пробил штрафной с 17 метров, но Лено в этом эпизоде сыграл здорово. «Арсенал» начинал глубоко садиться, а в контратаках у гостей ничего не получалось. Не работала и мега-скорость Обамеянга, который никак не мог убежать в контратаку. Тем не менее, «Арсенал» удержал ничью, которая для гостевого матча на «Олд Траффорде» является вполне неплохим результатом.В межсезонье «Арсенал» оформил рекордный трансфер, вытащив из «Лилля» Николя Пепе, за которым охотились едва ли не все ведущие клубы Европы. Пепе, ставший вторым бомбардиром Лиги 1 после Килиана Мбаппе, явно перерос скромный «Лилль». Но пока форвард не оправдывает возложенных надежд.В матче с «Манчестер Юнайтед» ивуариец ровным счётом не запомнился. 22 передачи, 2 удара, 1 в створ, 40 встреч с мячом, но лишь 3 – в чужой штрафной. У 18-летнего Саки статистика получилась куда более впечатляющей, как и тепловая карта, притом, что они играли на аналогичных позициях.«Арсенал» явно стремился максимально осложнить жизнь Полю Погба, француза сразу накрывали, действуя против него максимально жёстко. В такой непростой ситуации настоящим лидером стал Скотт Мактоминай, проделавший огромный объём работы. 4 отбора, 3 удара, более 30 передач и гол – хороший итог для Мактоминая.«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и выдал худший старт за 30 лет. Ещё никогда «красные дьяволы» не набирали менее 10 очков в 7 стартовых турах. Тем не менее, наблюдать за этой командой интересно, учитывая, что на первый план выходит молодёжь.С «Арсеналом» пока сложнее, не совсем понятно, в какой футбол пытается играть Эмери. И если с менее статусными клубами «Арсенал» выглядит неплохо, то с соперниками своего уровня или выше «канониры» действуют откровенно трусливо.