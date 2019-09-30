«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в своей истории в АПЛ, но «Арсеналу» повезло увезти ничью с «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» в межсезонье решил устроить глобальную чистку. Уле-Гуннар Сульшер отправил в Италию Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, которые хотели побыстрее уехать из Манчестера. Ставка была сделана на молодых и «голодных» игроков-представителей Великобритании. В матче с «Арсеналом» в стартовом составе оказался лишь один игрок старше 30 лет — Эшли Янг. Из полевых игроков в стартовом составе больше не было никого, чей возраст превышал 26 лет. Более того, Сульшер продолжил омоложение, задействовав 21-летнего Акселя Туанзебе, который уже даже успел надеть капитанскую повязку в матче Кубка английской лиги.
Manchester United managers since 1986 and their win percentages:— bet365 (@bet365) September 30, 2019
Alex Ferguson – 59.67%
Jose Mourinho – 58.33%
David Moyes – 52.94%
Louis van Gaal – 52.43%
Ryan Giggs – 50%
Ole Gunnar Solskj?r – 50% pic.twitter.com/yqU9zfxKcG
Процент побед у тренеров "Манчестер Юнайтед". Сульшер пока худший
Довольно молодой состав выбрал и Эмери. Кроме Сократиса, Давида Луиса и Обамеянга в старте не было никого старше 27 лет. Сюрпризом стал выход с первых минут 18-летнего Бакари Саки, который в итоге стал одним из тех, кто принёс лондонцам столь важное очко.
Слишком много борьбы и эмоций
Первый тайм получился несколько сумбурным и откровенно скучным. Футболисты явно были настроены на битву, именно войной этот матч перед игрой назвал Эмери. Только в первом тайме арбитр показал четыре жёлтые карточки, а на деле их могло быть и гораздо больше. К концовке матча команды на двоих насобирали более 30 фолов. Конечно, до рекордов по грубости очень далеко, но излишняя эмоциональность молодости явно мешала игрокам. В первые полчаса игры зрители не увидели ни одного удара.
Наверняка, помешал и проливной дождь в Манчестере, который заметно осложнил возможность играть в комбинационный футбол. Периодически команды сбивались на навесы и длинные передачи. Лишь в концовке тайма обе команды стали действовать острее, а под самый свисток Скотт Мактоминай решился на дальний удар. Минимальный рикошет сделал выстрел ещё более точным – 1:0!
VARварский офсайд
После такого «МЮ» мог сыграть в излюбленный контратакующий футбол, но всё решила индивидуальная ошибка. После перерыва «Арсенал» заиграл смелее, а «Юнайтед» дрогнул под натиском. Туанзебе в простой ситуации сделал плохую передачу перед своей штрафной, Саки в касание переадресовал мяч Обамейянгу, а тот легко переиграл Де Хеа. Примечательно, что изначально боковой арбитр поднял флажок, едва не совершив одну из самых чудовищных ошибок в истории АПЛ! До офсайда там было минимум полтора метра! Но в итоге в дело вмешался VAR, который и помог «Арсеналу».
Just a friendly reminder, just a few months back we would have ended up losing the match because of poor refereeing decisions. VAR has its flaws but it's a welcome addition to the league. pic.twitter.com/5z0MvLAmR9— P™ (@SemperFiArsenal) October 1, 2019
После этого «МЮ» едва сразу не получил второй, пока хозяева приходили в себя, гости нагнетали давление. Убойный момент у лондонцев упустил всё тот же Саки, удар которого пришёлся в бедро Магвайера, выручившего свою команду.
Зато концовку встречи «Манчестер Юнайтед» провёл с заметным преимуществом. Возможно, повлиял выход Дани Сьоса, который чуть меньше отрабатывал в обороне, чем Лукас Торрейра, которого он и заменил. Но, говоря откровенно, Торрейра фактически провалил матч. За неполный час игры он сделал лишь 2 отбора и 19 раз встретился с мячом.
В последние полчаса игры «МЮ» полностью превзошёл соперника. «Юнайтед» нанёс 10 ударов по воротам против 2 в исполнении «Арсенала». Лондонцы откровенно тянули время, показывая, что ничья их вполне устраивает.
Пожалуй, лучший шанс в концовке был у Рэшфорда, который мощно пробил штрафной с 17 метров, но Лено в этом эпизоде сыграл здорово. «Арсенал» начинал глубоко садиться, а в контратаках у гостей ничего не получалось. Не работала и мега-скорость Обамеянга, который никак не мог убежать в контратаку. Тем не менее, «Арсенал» удержал ничью, которая для гостевого матча на «Олд Траффорде» является вполне неплохим результатом.
Разочарование вечера
В межсезонье «Арсенал» оформил рекордный трансфер, вытащив из «Лилля» Николя Пепе, за которым охотились едва ли не все ведущие клубы Европы. Пепе, ставший вторым бомбардиром Лиги 1 после Килиана Мбаппе, явно перерос скромный «Лилль». Но пока форвард не оправдывает возложенных надежд.
Nicholas Pepe Highlights vs Manchester United: pic.twitter.com/B99y91htyr— Yunis? (@YunisOjeah) September 30, 2019
Игра Пепе в матче с "МЮ"
В матче с «Манчестер Юнайтед» ивуариец ровным счётом не запомнился. 22 передачи, 2 удара, 1 в створ, 40 встреч с мячом, но лишь 3 – в чужой штрафной. У 18-летнего Саки статистика получилась куда более впечатляющей, как и тепловая карта, притом, что они играли на аналогичных позициях.
Открытие
«Арсенал» явно стремился максимально осложнить жизнь Полю Погба, француза сразу накрывали, действуя против него максимально жёстко. В такой непростой ситуации настоящим лидером стал Скотт Мактоминай, проделавший огромный объём работы. 4 отбора, 3 удара, более 30 передач и гол – хороший итог для Мактоминая.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и выдал худший старт за 30 лет. Ещё никогда «красные дьяволы» не набирали менее 10 очков в 7 стартовых турах. Тем не менее, наблюдать за этой командой интересно, учитывая, что на первый план выходит молодёжь.
Усреднённые позиции игроков на поле. Слева - "Манчестер Юнайтед", справа - "Арсенал"
С «Арсеналом» пока сложнее, не совсем понятно, в какой футбол пытается играть Эмери. И если с менее статусными клубами «Арсенал» выглядит неплохо, то с соперниками своего уровня или выше «канониры» действуют откровенно трусливо.
Фото - BBC, Mirror