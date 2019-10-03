» » В СМИ написали о романе Вертонгена с девушкой Эриксена и драке между одноклубниками

В СМИ написали о романе Вертонгена с девушкой Эриксена и драке между одноклубниками

В сети появились слухи о том, что одноклубник полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена переспал с девушкой датчанина, однако сам хавбек отрицает эту информацию.

27-летний футболист с 2012 года встречается с Сабриной Квист, однако, по слухам, девушка оказалась неверна своему возлюбленному, переспав с женатым защитником "Тоттенхэма" Яном Вертонгеном.

Однако оба футболиста утверждают, что это сплетни. Эриксен прикрепил к своему твиту ссылку на материал, оскорбляющий его достоинство и достоинство его подруги, и написал лишь одно слово: "Чушь". Вертонген опубликовал твит с серией смайлов, поддержав послание Эриксена.

В материале, который задевал честь Эриксена и его девушки, также утверждалось, что в "Тоттенхэме" произошла потасовка между футболистами, а в драке якобы участвовал и нападающий команды Гарри Кейн. В заметке также была фотография Вертонгена с синяком под глазом. Как утверждает The Sun, синяк Вертонген заработал не в драке, а во время случайного столкновения с Эриксеном на тренировке.

Эриксен мог покинуть "Тоттенхэм" этим летом. Заинтересованность в услугах датчанина демонстрировали "Реал" и "Манчестер Юнайтед", но переход так и не состоялся. В то же время Эриксен и Вертонген часто сидели на замене в первых матчах сезона, однако позже вернули себе места в стартовом составе.

И Вертонген, и Эриксен принимали участие в матче "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов против "Баварии", где лондонский клуб на своем стадионе был разгромлен со счетом 2:7.

Эриксен и Вертонген являются одноклубниками по "Тоттенхэму" с 2013 года, но до этого еще 2 года выступали вместе в "Аяксе".

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вертонген АПЛ Эриксен Тоттенхэм
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Василий Уткин: думаю, Черчесов не собирается работать со сборной России в следующем отборочном цикле
Алексей Игонин: на протяжении всего матча не было сомнений, что "Зенит" обыграет "Бенфику"
Сергей Семак: низкий поклон каждому игроку за матч с "Бенфикой" 1
Константин Кучаев: не сказал бы, что "Эспаньол" — явный фаворит в нашей группе
Александр Кержаков: "Зенит" добыл очень важную победу над "Бенфикой", великолепный результат
Никола Влашич: "Эспаньол" — непростая команда, но ЦСКА точно должен сыграть лучше, чем с "Лудогорцем" 5
Экс-игрок "Реала" Фернандо Санс: у "Хетафе" отличная команда и очень сильный тренер
«Барселона» очнулась и побила «Интер», «Ливерпуль» устроил валидол
Вандерсон: "Краснодару" нужно обязательно брать три очка в игре с "Хетафе"
Ари: "Краснодар" способен показать себя гораздо лучше, чем в первом матче Лиги Европы
Артем Дзюба опубликовал фото из победной раздевалки "Зенита"
Вирджил ван Дейк: очевидно, "Ливерпулю" есть что улучшить в своей игре
В СМИ написали о романе Вертонгена с девушкой Эриксена и драке между одноклубниками
Юрген Клопп: "Ливерпуль" открыл дверь, и "Зальцбург" ворвался в нее на полном ходу
Марк-Андре тер Штеген: с Месси на поле всегда легче
Капитан "Бенфики" Жардел: наше поражение — не столько заслуга "Зенита", сколько наши ошибки 4
Артем Дзюба сравнялся с Андреем Аршавиным в бомбардирском рейтинге 1
Интервью Дзюбы после "Бенфики": поцеловал мысли корреспондента, услышал "Астав" от Азмуна 1
В игре с "Интером" Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ
"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской лиги
Василий Уткин: итог матча с "Бенфикой" — "Зенит" иногда может быть крутым 7
Антонио Конте: "Интер" мог добиться большего в матче с "Барселоной", мы постоянно прессинговали
Лионель Месси: я устал, не хватает игрового ритма
Александр Кокорин сфотографировался с игроками "Зенита" после победы над "Бенфикой" 4
УЕФА признала Артема Дзюбу лучшим игроком матча "Зенит" — "Бенфика" 12
Артем Дзюба забил 7-й гол в Лиге чемпионов. Среди россиян больше только у Тихонова и Дзагоева 3
Николай Валуев поздравил "Зенит" с победой над "Бенфикой" 3
Мохамед Салах: у "Ливерпуля" хватило опыта, чтобы исправить ситуацию в матче с "Зальцбургом"
Эрлинг Холанд повторил достижение Ван Бастена, Симеоне и Дрогба в ЛЧ
Магомед Оздоев: гимн Лиги чемпионов — это нечто, мечта маленького мальчика из Ингушетии сбылась 3
Все новости