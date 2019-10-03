В СМИ написали о романе Вертонгена с девушкой Эриксена и драке между одноклубниками

В сети появились слухи о том, что одноклубник полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена переспал с девушкой датчанина, однако сам хавбек отрицает эту информацию.27-летний футболист с 2012 года встречается с Сабриной Квист, однако, по слухам, девушка оказалась неверна своему возлюбленному, переспав с женатым защитником "Тоттенхэма" Яном Вертонгеном.Однако оба футболиста утверждают, что это сплетни. Эриксен прикрепил к своему твиту ссылку на материал, оскорбляющий его достоинство и достоинство его подруги, и написал лишь одно слово: "Чушь". Вертонген опубликовал твит с серией смайлов, поддержав послание Эриксена.В материале, который задевал честь Эриксена и его девушки, также утверждалось, что в "Тоттенхэме" произошла потасовка между футболистами, а в драке якобы участвовал и нападающий команды Гарри Кейн. В заметке также была фотография Вертонгена с синяком под глазом. Как утверждает The Sun, синяк Вертонген заработал не в драке, а во время случайного столкновения с Эриксеном на тренировке.Эриксен мог покинуть "Тоттенхэм" этим летом. Заинтересованность в услугах датчанина демонстрировали "Реал" и "Манчестер Юнайтед", но переход так и не состоялся. В то же время Эриксен и Вертонген часто сидели на замене в первых матчах сезона, однако позже вернули себе места в стартовом составе.И Вертонген, и Эриксен принимали участие в матче "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов против "Баварии", где лондонский клуб на своем стадионе был разгромлен со счетом 2:7.Эриксен и Вертонген являются одноклубниками по "Тоттенхэму" с 2013 года, но до этого еще 2 года выступали вместе в "Аяксе".