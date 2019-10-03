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Кейн летом может покинуть "Тоттенхэм"

Руководство английского "Тоттенхэма" переживает за нападающего клуба Гарри Кейна. Об этом сообщает The Times.

Как утверждает источник, боссы "шпор" обеспокоены тем, что форвард может покинуть команду по окончании текущего сезона. Он уверены, что игрок хочет завоевывать трофеи, а не участвовать в перестройках коллектива, которая может произойти в случае неудачного завершения сезона и ухода наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Напомним, что Кейн является воспитанником английской команды. За основу он начал выступать с 2013 года. В сезоне-2019/20 форвард сыграл в семи встречах чемпионата Англии, записав на свой счет пять голов и одну результативную передачу.

"Газета.ру"


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Теги: Кейн Тоттенхэм АПЛ
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