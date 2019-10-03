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Гарри Реднапп: Почеттино нужно что-то выиграть. Нельзя работать столько без трофеев

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Реднапп поделился мнением о ситуации с нынешним наставником лондонцев Маурисио Почеттино.

"Не думаю, что Почеттино покинет "Тоттенхэм". Сейчас он работает в клубе, где всё на месте. У них потрясающий стадион и невероятный тренировочный комплекс. Кроме того, он работает с отличным составом.

Пришло время Маурисио показать, насколько он хорош. Ему нужно вернуть команду в правильное русло. Они должны начать играть так, как все от них ждут. Если он хороший тренер, ему придётся сделать это сейчас.

Все продолжают говорить, насколько великолепен Почеттино. Это правда, но ему нужно что-то выиграть в этом сезоне. Вы не можете продолжать работать год за годом, ничего не выигрывая. Ему нужно завоевать трофей.

"Тоттенхэм" уже вылетел из одного турнира в этом сезоне. Не думаю, что они смогут выиграть АПЛ или Лигу чемпионов. Возможно, хорошим вариантом для них станет Кубок Англии или Лига Европы", — цитирует Реднаппа talkSPORT.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Реднапп Тоттенхэм Почеттино АПЛ
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