Английский фанат принял Ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман

Болельщик "Ноттингем Форест" Бен Бёрд рассказал о решении принять Ислам после наблюдения за нападающим "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамедом Салахом."Я прошёл путь от ненависти к Исламу до его принятия. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Будучи студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном, настроенные против представителей этой религии. Тогда я относился к мусульманам как к отстающим во всём людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить господство.Салах, его образ жизни и то, как он разговаривает с людьми, вдохновили меня на принятие Ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое – не то, что обычно подают в СМИ. Я новичок в Исламе и всё ещё учусь. Это тяжело. Твой образ жизни меняется. Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином, потому что я сам не особо изменился. Мне просто кажется, что моё сердце стало лучше", — цитирует Бёрда The Guardian.