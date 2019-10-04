» » Английский фанат принял Ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман

Английский фанат принял Ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман

Болельщик "Ноттингем Форест" Бен Бёрд рассказал о решении принять Ислам после наблюдения за нападающим "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамедом Салахом.

"Я прошёл путь от ненависти к Исламу до его принятия. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Будучи студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном, настроенные против представителей этой религии. Тогда я относился к мусульманам как к отстающим во всём людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить господство.

Салах, его образ жизни и то, как он разговаривает с людьми, вдохновили меня на принятие Ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое – не то, что обычно подают в СМИ. Я новичок в Исламе и всё ещё учусь. Это тяжело. Твой образ жизни меняется. Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином, потому что я сам не особо изменился. Мне просто кажется, что моё сердце стало лучше", — цитирует Бёрда The Guardian.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Салах Ливерпуль
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Миодраг Божович: "Сочи" — качественная команда. Можно сказать, играем с "Зенитом-2"
Фанату ЦСКА за организацию шествия в Туле запретили посещать футбольные матчи
УЕФА объявила состав команды недели в Лиге Европы
"Эспаньол": мы — первая команда Ла Лиги, победившая ЦСКА у него на стадионе
Английский фанат принял Ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман
"ВТБ Арена" стала лауреатом премии Sport Leaders Awards 2019 1
Армянские ультрас взяли на себя ответственность за акцию с дроном на матче "Карабаха" в Лиге Европы
Баскетбольный ЦСКА поддержал футболистов 1
Экс-защитник ЦСКА: после смерти Перхуна у Садырина потухли глаза 1
Василий Уткин: ЦСКА восемнадцатым был бы на Пиренеях 1
Экс-игрок сборной России Варламов: от Шевченко несло рыбьим жиром. Запах с детства запомнил — блевал от него 1
Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА из-за инцидента на матче "Дюделанж" — "Карабах"
Форвард "Эспаньола" У Лэй — первый футболист из Китая, забивший в еврокубках 4
Футболисты "Урала" попробовали себя в роли пилотов самолета 1
Тренер "Карабаха" — о дроне с флагом Нагорного Карабаха: подобная провокация — это просто трусость
"Манчестер Юнайтед" не может победить в 10 гостевых матчах подряд впервые за 30 лет
Александр Мартынович: "Хетафе" слишком просто забил "Краснодару" второй гол 1
Александр Пуцко: было сразу видно, что Эмери хороший тренер, но он не нашел общий язык с лидерами "Спартака" 4
Вадим Евсеев — о возможном приглашении в "Спартак": я работаю в "Уфе", и я этим доволен 2
Дмитрий Кириченко: ЦСКА не стыдно проиграть "Эспаньолу". Это аутсайдер Ла Лиги, а не какого-то колхоза 24
Унаи Эмери: прекрасно, когда игроки "Арсенала" выкладываются по максимуму
Сергей Петров вышел на 3-е место по количеству минут, сыгранных за "Краснодар" за всю историю клуба 1
"Вулверхэмптон" победил в основной сетке еврокубка. Такого не случалось почти 40 лет
"Манчестер Юнайтед" впервые ни разу не попал в створ в матче Лиги Европы
Валерий Масалитин: "Эспаньол" — другой уровень, хоть и идёт в зоне вылета чемпионата Испании 2
Михаил Грушевский: убиваться ЦСКА не стоит, шансы на выход из группы не потеряны
Владимир Пономарёв: с такой игрой Чалова скоро в молодёжную сборную перестанут вызывать 4
Григорий Иванов: по поводу Парфенова из "Спартака" не обращались 2
Тренер "Хетафе": в Испании "Краснодар" был бы важным клубом 1
Виллиан может перейти в "Ювентус"
Все новости