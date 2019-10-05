Джо Коул: это конец пути для Почеттино в "Тоттенхэме"

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул считает, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вскоре покинет занимаемый пост. После поражения со счетом 2:7 в Лиге чемпионов "Тоттенхэм" был разгромлен "Брайтоном" со счетом 0:3 в матче 8-го тура АПЛ."Клуб в замешательстве. "Тоттенхэм" был ужасен, команда не показала ни желания, ни сердца, ничего.Почеттино сидел на скамейке запасных и выглядел незаинтересованным в происходящем. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда для этой команды и этого тренера наступил конец пути.Как команда они развалились, что-то необходимо изменить", — сказал Джо Коул в эфире BT Sport.