Уле Гуннар Сульшер: да, мне не хватает нападающих в "МЮ", но я с радостью принял решение продать Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что не жалеет о продаже форварда Ромелу Лукаку в "Интер" летом 2019 года. В данный момент команда столкнулась с проблемой нехватки нападающих."Я могу сказать, что мне не хватает нападающих в команде, но я принял это решение (продать Лукаку) и принял его с радостью. У вас могут быть футболисты с отличным потенциалом, но мысли Ромелу были не с этой командой. Не хочу говорить много об игроках других команд. Я очень уважаю Лукаку, но его время в команде подходило к концу.Мы довольны своей работой на трансферном рынке. Не хотелось тратить большие деньги на покупку тех игроков, в которых ты не уверен", — цитирует Сульшера The Mirror.