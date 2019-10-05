Футболист "Лестера" подвергся расистским оскорблениям

Полузащитник "Лестера" Хамзы Чоудхури подвергся расистским оскорблениям в соцсетях со стороны фанатов "Ливерпуля" после матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sky Sports.На 89-й минуте игрок бангладешско-карибского происхождения грубо пошел в подкат против нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, за что получил желтую карточку. Это стало поводом для расизма в адрес Чоудхури.Представитель "Лестера" был потрясен случившимся и уже обратился в полицию.