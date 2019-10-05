Уле-Гуннар Сульшер: мне не хватает нападающих

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сказал, что не жалеет о решении продать форварда Ромелу Лукаку в миланский "Интер"."Могу сказать, что мне не хватает нападающих, но это было моим решением, и я им доволен. У игроков может быть большой потенциал, но мысли Ромелу были не здесь. В такой ситуации мы не могли работать как одна команда.Не хочу много говорить о других футболистах. С большим уважением отношусь к Лукаку, но его время в "Манчестер Юнайтед" подошло к концу", — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.