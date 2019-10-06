"Челси" одержал крупную победу над "Саутгемптоном" в рамках 8-го тура чемпионата Англии - 4:1.
Чемпионат Англии
8 тур
Гол: Ингс, 30 - Абрахам, 17, Маунт, 24, Канте, 40, Батшуайи, 89
Саутгемптон: Ганн, Бертранд, Беднарек, Валери, Йосида, Хёйбьерг, Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд (Буфаль, 81), Лонг (Обафеми, 73), Ингс (Адамс, 81)
Челси: Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Томори, Канте, Жоржиньо, Маунт (Ковачич, 80), Виллиан, Хадсон-Одои (Пулишич, 80), Абрахам (Батшуайи, 84)
Предупреждения: Жоржиньо, 12
"Челси" разгромил "Саутгемптон"
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