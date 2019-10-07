Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, какая обстановка в команде в преддверии матчей квалификации ЧЕ-2020 с Литвой и Португалией.
"Эмоции всегда положительные, когда приезжаешь в сборную. У всех приподнятое настроение, каждый друг по другу скучает. У нас такой коллектив подобрался сплоченный. Конечно, мы сюда приезжаем не шутить, а выполнять свои цели.
Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Думаю, каждый болельщик увидит это на поле", — цитирует Зинченко Tribuna.com.
Зинченко: в сборную Украины приезжаем не шутить, а выполнять свои цели
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»