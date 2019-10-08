"Тоттенхэм" намерен продать сразу пятерых футболистов во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает The Times, команду должны покинуть защитники Дэнни Роуз, Серж Орье, а также полузащитники Эрик Дайер, Виктор Ваньяма и Кристиан Эриксен.
Чистку состава намерен организовать главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино, если он, конечно, сам не будет уволен с должности до наступления января.
Sport24.ru
Почеттино намерен продать пятерых игроков "Тоттенхэма" зимой
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»