Тамми Абрахам рассказал, кого считает лучшим форвардом мира

Нападающий «Челси» Тамми Абрахам рассказал, кого считает лучшим в своём амплуа.



«Для меня Харри Кейн лучший форвард мира. Я недавно сказал Баркли, что никогда не видел такого сильного наконечника. Он реализует 9 из 10 шансов в штрафной площади. Так что я учусь у Кейна и надеюсь стать на него похожим», — приводит слова Абрахама Standard.



В текущем сезоне АПЛ Абрахам забил на 3 гола больше своего кумира - 8 против 5.