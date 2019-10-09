Стала известна символическая сборная восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В команду недели попали три представителя «Брайтон энд Хоув Альбион».
Вратарь: Мэтью Райан («Брайтон энд Хоув Альбион»);
Защитники: Трент-Александр Арнольд («Ливерпуль»), Мартин Келли («Кристал Пэлас»), Маркос Алонсо («Челси»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»);
Полузащитники: Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Н'Голо Канте («Челси»), Конор Хурихэйн («Астон Вилла»);
Нападающий: Уэсли («Астон Вилла»), Аарон Коннолли («Брайтон энд Хоув Альбион»).
"Газета.ру"
Названа символическая сборная восьмого тура чемпионата Англии
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