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Гвардиола назвал единственного игрока "Ман Сити", которого он не продаст даже за 500 млн евро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал футболиста, который является самым важным активом команды. Им оказался 19-летний полузащитник Фил Фоден.

"Мы не случайно дали Фодену новый контракт. Это единственный наш игрок, который не может быть продан ни при каких обстоятельствах — единственный. Даже за 500 млн евро не продадим.

Фил никуда не уйдет, Фил — это и есть "Сити". На его позицию мы никого подписывать не будем. Когда Давид Сильва покинет клуб (по окончании сезона-2019/20), мы знаем, кто будет нашим новым волшебником", — цитирует Гвардиолу The Sun.

Sport24.ru


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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