Ван дер Сар назвал главную проблему "Манчестер Юнайтед"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар считает, что сейчас команде не хватает харизматичных футболистов."Могу говорить о своём примере. Когда я пришёл в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гарри Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы их в "Манчестер Юнайтед" не было. Отсюда и разница в результатах.Конечно, сложно добиться результатов, как раньше. Я ушёл из "Манчестер Юнайтед" восемь лет назад. Там я провёл замечательные шесть лет своей карьеры, выиграв четыре раза чемпионат Англии. Трижды я играл в финале Лиги чемпионов.С тех пор ситуация сильно изменилась. Пока нет прогресса, менялись тренеры. "Манчестер Юнайтед" купил молодых, малоопытных игроков, которые хотят побеждать. Раньше они покупали других футболистов", — цитирует ван дер Сара ESPN.