"МЮ" достиг договоренности с Манджукичем

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", пишет Tuttosport.



Сообщается, что английский клуб достиг договоренности с игроком, и сделка может состояться в зимнее трансферное окно.



Напомним, "Ювентус" перед началом сезона возглавил Маурицио Сарри, после чего Манджукич потерял место в стартовом составе команды. Сарри на острие атаки предпочитает Гонсало Игуаина, c которым он работал в "Наполи" и "Челси". Хорватский форвард даже не был включён в заявку туринцев на Лигу чемпионов.



"Манчестер Юнайтед" ищет форварда после того, как клуб продал в "Интер" Ромелу Лукаку.