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Зидан продолжает настаивать на покупке Погба, Перес хочет купить Эриксена

Руководство мадридского "Реала" во главе с Флорентино Пересом и главный тренер команды Зинедин Зидан всё ещё не достигли договорённости о трансфере центрального полузащитника, сообщает ESPN FC.

По информации издания, Зидан продолжает настаивать на приобретении хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Что касается Переса, то президент "сливочных" предлагает купить игрока лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена.

Вариант с Эриксеном поможет "Реалу" сэкономить значительную сумму, поскольку контракт датчанина рассчитан только до следующего лета. Перес рассчитывает, что "шпоры" согласятся расстаться с игроком зимой за € 30 млн.

Погба связан с "красными дьяволами" соглашением до 30 июня 2021 года. При этом клуб также имеет право автоматически продлить договор с французом на один сезон.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Зидан Понба Перес Эриксен Ла Лига Реал Манчестер Юнайтед АПЛ Тоттенхэм
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Зидан продолжает настаивать на покупке Погба, Перес хочет купить Эриксена
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