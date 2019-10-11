"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания двух футболистов "Лестера".
Речь идет о полузащитнике Джеймсе Мэддисоне и защитники Бене Чилвелле. "Красные дьяволы" готовы заплатить за этих футболистов 130 миллионов фунтов, утверждает The Telegraph.
22-летний Мэддисон провел за "Лестер" семь матчей в АПЛ, отметившись двумя голами и двумя передачами.
22-летний Чилвелл сыграл в премьер-лиге шесть игр и отдал одну голевую передачу.
"СЭ"
"МЮ" готов заплатить 130 млн фунтов за двух игроков "Лестера"
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