"МЮ" готов заплатить 130 млн фунтов за двух игроков "Лестера"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания двух футболистов "Лестера".Речь идет о полузащитнике Джеймсе Мэддисоне и защитники Бене Чилвелле. "Красные дьяволы" готовы заплатить за этих футболистов 130 миллионов фунтов, утверждает The Telegraph.22-летний Мэддисон провел за "Лестер" семь матчей в АПЛ, отметившись двумя голами и двумя передачами.22-летний Чилвелл сыграл в премьер-лиге шесть игр и отдал одну голевую передачу.