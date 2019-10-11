"Бавария" контактирует с Эриксеном

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Баварии", сообщает Sport1.de.Согласно информации источника, мюнхенский клуб уже контактировал с 27-летним хавбеком. Источники из окружения футболиста заявили, что датчанин рассматривает вариант с переходом в стан чемпиона Германии. Однако в борьбе за игрока "Баварии" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед", которые также заинтересованы в его подписании.Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с "Тоттенхэм Хотспур". Следующим летом он получит статус свободного агента.