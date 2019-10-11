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"Бавария" контактирует с Эриксеном

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Баварии", сообщает Sport1.de.

Согласно информации источника, мюнхенский клуб уже контактировал с 27-летним хавбеком. Источники из окружения футболиста заявили, что датчанин рассматривает вариант с переходом в стан чемпиона Германии. Однако в борьбе за игрока "Баварии" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед", которые также заинтересованы в его подписании.

Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с "Тоттенхэм Хотспур". Следующим летом он получит статус свободного агента.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Эриксен Тоттенхэм АПЛ Бавария Бундеслига
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 8 24
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7 Бернли 8 12
8 Вест Хэм 8 12
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2 Вольфсбург 7 15
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4 РБ Лейпциг 7 14
5 Фрайбург 7 14
6 Шальке 04 7 14
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