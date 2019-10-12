» » Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в "Атлетик"

Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в "Атлетик"

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага, являющийся воспитанником "Атлетика", хотел бы вернуться в баскский клуб. Об этом 25-летний футболист рассказал в интервью El Chiringuito.

"Конечно, я хотел бы вернуться в "Атлетик". Не знаю, когда, как и что, но я бы хотел снова играть там. У меня отличные воспоминания.

"Реал"? В течение нескольких месяцев моя бабушка видела меня на страницах газет чаще, чем лично. Было много разговоров обо мне. Еще я был травмирован в этот момент, так что это было не лучшее время для меня", — рассказал Кепа.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кепа Атлетик Челси АПЛ Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 8 24
...
3 Арсенал 8 15
4 Лестер  8 14
5 Челси 8 14
6 Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли 8 12
...
20 Уотфорд 8 3
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 8 18
...
5 Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья 8 13
7 Атлетик Б 8 12
8 Валенсия 8 12
9 Вильярреал 8 11
...
20 Леганес 8 2
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Торпедо" рассматривает варианты проведения матчей в Москве и Химках
Ю. Газзаев: нам мало ничейного результата
Манчини: сборная Италии стремится выиграть чемпионат Европы 2020
"Химки" с крупным счетом обыграли "Мордовию"
"Нижний Новгород" проиграл "Ротору"
Норманн: если попадем в еврокубки, не будет смысла покидать "Ростов" 1
Карп попал в сферу интересов "Зенита" 11
Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в "Атлетик"
Бакаев: сделаю все, чтобы быть круче Миранчуков и любого футболиста 4
Норманн: Карпин много значит для меня. Просто слушаю его, закрываю рот и работаю 1
РПЛ — об Азмуне и Оздоеве: они реально похожи 8
Черчесов вспомнил матч против сборной Кипра в 1997 году
Колобков: заявка Казани на Суперкубок УЕФА поддержана 2
"Енисей" дома сыграл вничью с "Армавиром"
"Торпедо" добиралось на матч со "Спартаком-2" на такси из-за поломки автобуса 1
Черчесов оценил уровень российского футбола 1
Кононов ушёл почти две недели назад, а у «Спартака» всё ещё нет тренера. Клуб теряет драгоценное время 21
СКА подпишет спонсорский контракт с "Ростех", Баста станет руководителем клуба 3
"Томь" и "Балтика" сыграли вничью
"Спартак-2" уступил "Торпедо" в матче 17-го тура ФНЛ 13
Кудряшов: cыграет ли завтра Азмун? Хорошая шутка 3
Черчесов рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова 3
"Спортинг" намерен переименовать стадион в честь Роналду 2
Матвеев: начал следить за Клоппом, когда он еще возглавлял "Майнц"
Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно
Игрок "Ростова" запустил новый челлендж 1
Кулибали — приоритетная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры
Фернандес и Баринов не тренируются со сборной России перед матчем с Кипром 14
Блан ради работы в "Манчестер Юнайтед" откажет "Лиону"
Все новости