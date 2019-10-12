Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в "Атлетик"

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага, являющийся воспитанником "Атлетика", хотел бы вернуться в баскский клуб. Об этом 25-летний футболист рассказал в интервью El Chiringuito."Конечно, я хотел бы вернуться в "Атлетик". Не знаю, когда, как и что, но я бы хотел снова играть там. У меня отличные воспоминания."Реал"? В течение нескольких месяцев моя бабушка видела меня на страницах газет чаще, чем лично. Было много разговоров обо мне. Еще я был травмирован в этот момент, так что это было не лучшее время для меня", — рассказал Кепа.