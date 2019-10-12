Погба пропустит матч с "Ливерпулем" из-за травмы

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит матч девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Metro.По информации источника, встречу манкунианцев с "Ливерпулем" французскому игроку придется пропустить из-за травмы голеностопа. Футболист все еще продолжает восстанавливаться после повреждения.Вероятно, Погба придется пропустить около месяца игрового сезона. Однако в расположение команды он может вернуться уже на следующей неделе. Врачи клуба должны провести диагностику полузащитника.Также сообщается, что хавбек отправят в Дубай, где он будет проходить специальный курс восстановления в жаркую погоду, который должен ускорить процесс его реабилитации.