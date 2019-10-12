"Арсенал" намерен продлить контракт с Обамеянгом

"Арсенал" в ближайшее время планирует предложить нападающему команды Пьеру-Эмерику Обамеянгу новый контракт, который будет рассчитан до 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.



Действующее соглашение футболиста с клубом действует до 2021 года, однако благодаря успешным выступлением Обамеянга лондонцы с планами на игрока определились уже.



В нынешнем сезоне игрок забил семь мячей в восьми матчах АПЛ.