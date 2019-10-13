Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед игрой

Известный в прошлом нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, что однажды нарушил запрет клуба и занялся сексом со своей женой Мишель утром перед игрой против "Дерби Сити" в 1982 году.Спустя всего несколько часов Линекер оформил хет-трик в составе "Лестер Сити", а его команда победила со счетом 4:0."Нам запрещали заниматься сексом ночью перед игрой. Но как бы они проверили? Я нарушил это правило впервые. Но после этого я забил трижды.После этого целый месяц занимался сексом перед играми, но хет-трик больше оформить не смог", - цитирует Линекера Behind Closed Doors.Линекер разошелся с первой женой Мишель в 2006 году, а со второй супругой Даниэль расстался в 2016-м.