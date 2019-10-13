» » Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед игрой

Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед игрой

Известный в прошлом нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, что однажды нарушил запрет клуба и занялся сексом со своей женой Мишель утром перед игрой против "Дерби Сити" в 1982 году.

Спустя всего несколько часов Линекер оформил хет-трик в составе "Лестер Сити", а его команда победила со счетом 4:0.

"Нам запрещали заниматься сексом ночью перед игрой. Но как бы они проверили? Я нарушил это правило впервые. Но после этого я забил трижды.

После этого целый месяц занимался сексом перед играми, но хет-трик больше оформить не смог", - цитирует Линекера Behind Closed Doors.

Линекер разошелся с первой женой Мишель в 2006 году, а со второй супругой Даниэль расстался в 2016-м.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Линекер Сборная Англии АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции 1
Вечером Россия должна выйти на Евро. Кому это уже удалось? 1
Канчельскис: тренерам нужно просматривать новых кандидатов в сборную России, привлекать молодых
ЦСКА проявляет интерес к Ляичу 1
Орлов считает, что "Зенит" должен стоять на 1-м месте, а не на 4-м 8
Казахстан - Бельгия: составы команд
Рауль: Рамос - символ "Реала" и сборной Испании
Гильерме - о матче со сборной Кипра: важный день
Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед игрой
Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили
Умтити близок к возвращению в общую группу "Барселоны"
Месси в ноябре вернется в сборную Аргентины
Манджукич дал согласие на переход в "МЮ"
Аспас стал жертвой ограбления
Ещё не отпуск. Сборная России летит на Кипр, чтобы оформить путёвку на следующее лето 4
Сборная России поздравила Ерохина с днем рождения
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант покупки Пентека
Зинченко: Португалия? Мы лидеры группы, чего нам бояться? 8
"Арсенал" намерен продлить контракт с Обамеянгом
С. Ларссон догнал Ибрагимовича по количеству матчей за сборную Швеции
Мещеряков: с учетом качества игры с Шотландией должны оформить выход на Евро на Кипре
Главный тренер "Нефтехимика": проявили характер и волю к победе
Сборная Испании остановилась в шаге от повторения рекорда по победам подряд в отборе Евро
Дм. Черышев: "Ротор" был настырнее в концовке
Бонуччи обогнал Дель Пьеро по количеству матчей за сборную Италии
Рамос: потерять очки в последние секунды матча - настоящая боль
Оборин: о чем договаривались с ребятами, частично не выполнили 1
Манчини близок к повторению рекорда среди тренеров сборной Италии 1
"Торпедо" дожимает "Спартак-2" на "Открытие-Арене", конкуренты добиваются синхронных побед. Обзор 17-го тура ФНЛ
Арустамян: Тедеско подписал контракт со "Спартаком" 39
Все новости