Робсон: нужно три года, чтобы понять, справляется ли Сульшер с работой в "МЮ"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон поделился мнением о работе главного тренера "красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера."Считаю, нужно три года, чтобы понять, справляется ли с работой главный тренер. Руководство клуба сделало ставку на Сульшера, рассчитывая, что он подходящий человек для этой должности, что он вдохнёт новую жизнь в их молодежную политику и поможет молодым игрокам развиваться.В безопасности ли Уле-Гуннар? Думаю, в "Юнайтед" чётко выразили позицию, назначив его главным тренером в прошлом сезоне. Они сказали, что дадут ему время. Хорошая новость для Сульшера заключается в том, что болельщики его поддерживают", - цитирует Робсона Daily Star.