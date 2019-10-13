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Мэддисон, покинувший расположение сборной Англии из-за болезни, был замечен в казино

Полузащитник "Лестера" и сборной Англии Джеймс Мэддисон угодил в скандал.

22-летний Мэддисон в октябре был вызван в расположение сборной и мог дебютировать в составе национальной команды, однако в итоге покинул сборную из-за болезни.

По информации The Sun, футболист был замечен в казино за игрой в покер в ту ночь, когда сборная встречалась с Чехией (1:2) в рамках отбора к Евро-2020. Мэддисон даже не смотрел игру своей команды.

Сообщалось, что главный тренер команды Гарет Саутгейт и ранее был не в восторге от поведения игрока за пределами поля, однако решил вызвать Мэддисона в сборную за его футбольные качества.

Sport24.ru


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Теги: Мэддисон Сборная Англии Лестер АПЛ
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