"Тоттенхэм" вновь попытается подписать полузащитника "Спортинга" Фернандеша

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу и готов вернуться к диалогу по трансферу хавбека, сообщает A Bola.Летом "Тоттенхэм" пытался договориться о переходе 25-летнего игрока. "Шпоры" трижды отправляли в Лиссабон предложения о трансфере. В последнем из них фигурировала сумма в € 55 млн и 10 млн бонусами. Однако "Спортинг" ответил отказом.Отмечается, что "Тоттенхэм" вновь стал проявлять активность по сделке в отношении Фернандеша из-за возможного отъезда из Лондона полузащитника Кристиана Эриксена.