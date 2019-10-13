Олдридж: Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов

Бывший игрок "Ливерпуля" Джон Олдридж считает, что "Манчестер Сити" зимой попытается решить проблему с центральным защитником."Гвардиола сказал, что не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно. Но я ожидаю, что он потратит более ? 100 млн на центрального защитника, как только у него появится такая возможность. Он знает, что защита команды недостаточно хороша, чтобы выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов", - цитирует Олдриджа Irish Independent.