Бывший игрок "Ливерпуля" Джон Олдридж считает, что "Манчестер Сити" зимой попытается решить проблему с центральным защитником.
"Гвардиола сказал, что не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно. Но я ожидаю, что он потратит более ? 100 млн на центрального защитника, как только у него появится такая возможность. Он знает, что защита команды недостаточно хороша, чтобы выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов", - цитирует Олдриджа Irish Independent.
"Чемпионат.сом"
Олдридж: Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов
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