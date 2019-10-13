Алисон: Неймар может стать лучшим игроком в мире

Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился мнением о партнёре по национальной команде Неймаре, который выступает за "Пари Сен-Жермен"."Считаю, что Неймар может стать лучшим игроком в мире. Он является футболистом высокого уровня, который будет иметь фундаментальное значение в любом клубе. Не знаю, вернётся он в "Барселону" или нет, но я желаю ему удачи. Хочу, чтобы он играл с привычными для себя удовольствием и энергией в любой команде", - цитирует Алисона Mundo Deportivo.