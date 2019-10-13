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Обвинённый в поддержке войны Гюндоган объяснил лайк под жестом турецкого игрока

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкай Гюндоган объяснил, зачем поставил лайк под постом турецкого нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна.

Ранее форвард опубликовал в своём "инстаграме" фото, на котором вместе с партнёрами по национальной команде празднует победный гол в ворота Албании жестом в поддержку своей армии, которая ранее начала бомбардировки территории Сирии, удерживаемой курдами. Лайк записи поставили Гюндоган и его партнёр по сборной Эмре Джан, имеющие турецкие корни. Позднее их обвинили в поддержке войны.

"В наши дни люди готовы писать вопиющие вещи ради кликов. Я думал, что лайкнул фото друга, с которым жил в Манчестере и который сейчас переживает непростые времена в "Эвертоне", но забил гол и привёл свою команду к победе. Этот пост, наверное, лайкнули ещё 200 тысяч человек, и среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на наши лайки и сделали из этого историю. Жаль.

В этом не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель этих лайков – поддержать друга", — сказал Гюндоган.

"Чемпионат"


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Теги: Гюндоган Манчестер Сити АПЛ
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