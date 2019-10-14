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Варди отписался от Руни в "Инстаграме" после конфликта между их жёнами

Нападающий "Лестер Сити" Джейми Варди отреагировал на конфликт между своей женой Ребекой и супругой форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин.

Как сообщает The Sun, футболист "лис" отписался от аккаунта бывшего партнёра по сборной Англии в "Инстаграме". По словам источника, близкого к семье Варди, Джейми всегда ладил с Уэйном, но поступок Колин заставил его пересмотреть свои отношения с экс-товарищем. Форвард не намерен терпеть такого отношения к своей жене, и отписка от Руни в социальной сети является осознанным жестом и попыткой заступиться за неё.

Ранее жена Руни выступила с обвинением в адрес супруги Варди. По словам Колин, Ребека долгое время сливала информацию из её закрытого аккаунта в "Инстаграме" таблоиду. Ребека позднее ответила Колин, отвергнув все обвинения и выразив сожаление, что та не связалась с ней лично, прежде чем опубликовать свой пост.

"Чемпионат"


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Теги: Варди Руни АПЛ Лестер
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