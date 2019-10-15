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Игроки "Дерби" признали вину в вождении в нетрезвом состоянии

Игроки "Дерби Каунти" Том Лоуренс и Мейсон Беннетт признали себя виновными в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает Sky Sport.

В ночь на 24 сентября они попали в ДТП, в котором в итоге пострадал капитан команды Ричард Кио. Он получил разрыв двух связок колена и выбыл из строя до конца сезона.

Футболистам предстоит понести наказание в виде 180 часов неоплачиваемых общественных работ. Также их лишат на два года водительских прав. Ранее они уже были оштрафованы по этому делу на сумму, эквивалентную шестинедельной заработной плате, и приговорены к 80 часам общественных работ по месту жительства. Кроме того, им предписано пройти курс лечения от алкоголизма.

После ДТП тест на алкоголь зафиксировал у Беннетта уровень 64 мкг на 100 мл, у Лоурэнса – 58 мкг на 100 мл. Норма, согласно английскому законодательству, составляет 35 мкг на 100 мл.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Дерби Каунти АПЛ
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