Каталонский политик - Гвардиоле: смело - клеветать на Испанию, умолчав о Катаре

Испанский и каталонский политик, лидер оппозиции в парламенте Каталонии Инес Арримадас раскритиковала заявление главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы по поводу приговоров каталонским политзаключённым."Я восхищалась Гвардиолой как игроком и тренером, но я должна осудить его ложь как "политика". Очень смело — клеветать на Испанию, но ни слова не говорить об обогатившем его Катаре. Любая идеология вписывается в нашу демократию, если она не нарушает закона. Это не несогласие, а мятеж", — написала Арримадас на странице в твиттере.Напомним, ранее Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.