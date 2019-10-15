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Каталонский политик - Гвардиоле: смело - клеветать на Испанию, умолчав о Катаре

Испанский и каталонский политик, лидер оппозиции в парламенте Каталонии Инес Арримадас раскритиковала заявление главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы по поводу приговоров каталонским политзаключённым.

"Я восхищалась Гвардиолой как игроком и тренером, но я должна осудить его ложь как "политика". Очень смело — клеветать на Испанию, но ни слова не говорить об обогатившем его Катаре. Любая идеология вписывается в нашу демократию, если она не нарушает закона. Это не несогласие, а мятеж", — написала Арримадас на странице в твиттере.

Напомним, ранее Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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