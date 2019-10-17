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Озил: не надо винить меня в результатах "Арсенала" в больших матчах. Без меня они такие же

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил не согласен с критикой в свой адрес. Многие утверждают, что хавбек показывает хороший футбол только в матчах против более слабых соперников.

"Так происходит всегда: какой-нибудь бывший игрок "Арсенала" критикует меня по телевизору. Другие подхватывают, и это попадает людям в головы.

Если мы не преуспеваем в большом матче, это всегда моя вина. Если это так, то как вы объясните наши результаты в больших матчах, в которых я не участвовал? Там нет никакой разницы. Я знаю, что люди ожидают, что я дам команде больше, буду вести игру и внесу изменения в происходящее на поле, я и сам ожидаю от себя этого, но это не так просто. Я не единственный игрок в команде, и не забывайте, что некоторые из наших противников просто лучше нас.

Кроме того, что такое большая или маленькая игра? В Премьер-лиге любой может победить любого. Посмотрите, как "Вулверхэмптон" и "Норвич" побеждают "Ман Сити", или "Ньюкасл" и "Вест Хэм" побеждают "Ман Юнайтед". Поэтому нельзя сказать, что я играю хорошо только в маленьких играх, потому что таких игр на самом деле не существует. Интенсивность присутствует в каждом матче, и часто маленькие команды поднимают свои стандарты в матчах против больших команд", — цитирует Озила The Athletic.

31-летний Озил в текущем сезоне принял участие лишь в 1 матче АПЛ из 8 возможных: главный тренер Унаи Эмери предпочитает на поле Месуту Дани Сьоса и Джо Уиллока. Контракт Озила с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Месут выступает за "канониров" с сентября 2013 года.

Sport24


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Теги: Озил Арсенал АПЛ
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