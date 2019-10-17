"Манчестер Сити" разочарован календарем АПЛ на Boxing Day

Главный операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада высказался о расписании матчей в АПЛ на Boxing Day.Команда Хосепа Гвардиолы 27 декабря сыграет с "Вулверхэмптоном", а чуть менее чем через 48 часов примут "Шеффилд Юнайтед"."Мы понимаем, что платные вещательные компании являются важным фактором при планировании календаря. Но мы также должны защищать благополучие игроков, спортивной честности и качество продукта.Игры АПЛ требуют хорошей физической готовности, и не рекомендуется играть дважды менее чем за 48 часов, так как это не дает игрокам времени на правильное восстановление.У нас был открытый диалог с лигой, чтобы рассмотреть другие варианты, но в конечном итоге мы должны будем соблюдать сроки и даты начала, так как они были представлены нам изначально", — цитирует Берраду The Sun.