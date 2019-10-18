"Кристал Пэлас" продлил контракт с форвардом, забившим один гол за полтора года

Новое соглашение "орлов" с 28-летним бельгийским футболистом рассчитано до окончания сезона-2020/21. С момента перехода из "Ливерпуля" летом 2016 года форвард провёл за клуб 98 матчей и забил 21 гол. При этом за последние полтора года он отличился лишь однажды."Я очень счастлив, что достиг договорённости с клубом. Команда отлично начала новый сезон, и у нас есть много поводов для оптимизма. Я как никогда ранее настроен оправдать доверие руководства, тренера и наших потрясающих болельщиков", — заявил Бентеке.Также "Кристал Пэлас" продлил контракт с защитником Джеймсом Томкинсом. Новое соглашение лондонцев с 30-летним англичанином рассчитано до лета 2022 года.