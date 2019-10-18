Сульшер не видит ничего плохого во встрече Погба и Зидана

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал встречу полузащитника команды Поля Погба и тренера "Реала" Зинедина Зидана в Дубае.Позже Зидан заявил, что не переманивал хавбека в мадридский клуб, а их разговор носил сугубо личный характер."Это всего лишь фотография, а когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед", с тобой будут фотографироваться. Не вижу никакой проблемы.Погба хочет играть в "Манчестер Юнайтед" и играет хорошо", - цитирует Сульшера The Sun.