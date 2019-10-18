Гвардиола пошутил, что засунет игроков "Манчестер Сити" в холодильник во избежание травм

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему придется засунуть своих игроков в холодильник, чтобы они смогли избежать травм во время рождественского "боксинг дэй" в АПЛ из-за слишком плотного графика игр.



"Что сделать для уменьшения риска получения травм? Игроков — в холодильник. Я не шучу. Идите домой, откройте холодильник и заходите внутрь на 48 часов. Увидимся на стадионе "Этихад".



Когда я открою холодильник, чтобы приготовить омлет, возможно, я смогу поговорить со своими футболистами. Но кроме этого, времени не будет. Это первый раз в Англии [когда между матчами столь короткий промежуток времени]? Нам выпала эта честь", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

