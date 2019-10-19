Руководство "Милана" хочет пригласить Гвардиолу

Владельцы "Милана" хотят, чтобы в 2020 году команду возглавил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает El Mundo Deportivo.Согласно информации источника, в компании Elliott Management Corporation, которой принадлежит клуб, намерены вернуть "россонери" на лидирующие позиции в европейском футболе. По мнению владельцев "Милана", осуществить задуманное можно будет, заполучив Гвардиолу в качестве наставника и Марка Овермарса на должность спортивного директора. В качестве альтернативы главному тренеру "горожан" "россонери" рассматривают Андрея Шевченко, который сейчас успешно работает со сборной Украины.Напомним, в начале октября новым главным тренером "Милана" стал Стефано Пиоли, пришедший на смену уволенному Марко Джампаоло.