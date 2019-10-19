Ибрагимович: предлагал Лукаку 50 фунтов стерлингов за каждую удачную остановку мяча, он отказал

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился мнением о бывшем одноклубнике по "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за "Интер"."Не ждите от Лукаку хорошей техники, его лучшее качество — чистая мощь. Если бы он ещё слушал меня… В "Манчестер Юнайтед" предлагал ему пари: "Дам тебе 50 фунтов стерлингов за каждую удачную остановку мяча". Он ответил: "Что я получу, если всё сделаю как надо?".Ничего ему не сказал, он просто стал бы лучше как игрок. Уточню, он никогда не принимал вызовы. Возможно, боялся проиграть… Но если серьёзно, Лукаку присущ этот невероятный голод, который позволит ему показать себя миру. Уверен, он преуспеет в "Интере", - цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.