Аленичев: возможно, Моуринью просто не видел, как воплотить с "МЮ" свою философию

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о взаимоотношениях с Жозе Моуринью, а также объяснил, почему у португальского специалиста не получилось в "Манчестер Юнайтед".
— После школы Земана-Капелло, которая многому научила, работа с Моуринью стала абсолютным счастьем. Было ощущение, что тяжелый груз свалился с плеч. Мы не бегали кроссы, крайне редко заходили в тренажерный зал. Вся работа через мяч! Хочешь индивидуально позаниматься — дверь зала всегда открыта. Защитникам нелишне подкачаться, габаритному форварду не повредит. Бразилец Дерлей у нас был, крепкий такой парень, тренажерка — его тема, он там регулярно пропадал.
А я был уверен: железо только помешает, закрепостит. Мог поработать, например, над прессом — влегкую вообще, абсолютно в удовольствие. Все остальное — на поле.
— У вас есть версия: что случилось с Моуринью? Его, Особенного, в последние годы обвиняют в пособничестве «автобусному» футболу. У него 1:0 на уме, с ним невозможно думать о красоте игры. Может, у мэтра поэтому нет работы?
— Я тоже ловлю себя на мысли: в Манчестере Жозе качнулся в сторону. Может, Италия так подействовала, где он с "Интером" выиграл все, что можно выиграть? В Италии хорошо разбираются в оборонительных схемах. Все понимают, какое наследие оставил "МЮ" сэр Алекс Фергюсон, в какой футбол должна играть эта команда. И в се, думаю, ждали, когда же "МЮ" Моуринью перестроится. Но нет, не срослось.
Остается верить, что были на то особые причины. Квалификация футболистов, может быть, не позволяла.
— Oh my God. В "Манчестер Юнайтед"?
— Именно. Там немножко другие масштабы, другая шкала измерений. Вспомнил по случаю, как мне однажды поставили в упрек игру с "Ростовом", когда я работал в "Спартаке" (сезон РФПЛ-2015/16. — прим). "Аленичев выкатил автобус, причем дома!"
Точно, выкатил. Когда пришло время делать замены — по травмам, не по ситуации, — посмотрел на лавку и понял: нет никого в группу атаки, будем заканчивать семью номинальными защитниками. В любом другом раскладе предпочел бы пару человек вперед запустить, чтобы забить еще. Выиграли 1:0, выгрызли победу…
Это я к тому, что, может, Жозе просто не видел, как воплотить с "МЮ" свою философию, и начал от печки? Прикинул, что ставка может дать результат на короткой дистанции.
"Матч ТВ"
Аленичев: возможно, Моуринью просто не видел, как воплотить с "МЮ" свою философию
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»