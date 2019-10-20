Кин: противны игроки "МЮ", которые обнимаются и целуются с футболистами "Ливерпуля"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал футболистов манкунианцев за излишнюю лояльность к игрокам "Ливерпуля", который является принципиальным соперником "МЮ".Перед очным матчем 9-го тура АПЛ игроки "МЮ" тепло поприветствовали своих оппонентов, обнявшись с некоторыми из них."Мне противны игроки "Манчестер Юнайтед" после этих сцен в подтрибунном помещении. Ты идешь на войну, а они обнимаются и целуются с соперником. Вы же идете на бой.Футбол не слишком изменился, а игроки изменились. Ты собираешься воевать против них и обнимаешься с ними. Поболтайте после матча или даже вообще не разговаривайте с ними", — сказал Кин в эфире Sky Sports.