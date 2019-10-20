Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал футболистов манкунианцев за излишнюю лояльность к игрокам "Ливерпуля", который является принципиальным соперником "МЮ".
Перед очным матчем 9-го тура АПЛ игроки "МЮ" тепло поприветствовали своих оппонентов, обнявшись с некоторыми из них.
"Мне противны игроки "Манчестер Юнайтед" после этих сцен в подтрибунном помещении. Ты идешь на войну, а они обнимаются и целуются с соперником. Вы же идете на бой.
Футбол не слишком изменился, а игроки изменились. Ты собираешься воевать против них и обнимаешься с ними. Поболтайте после матча или даже вообще не разговаривайте с ними", — сказал Кин в эфире Sky Sports.
Sport24
Кин: противны игроки "МЮ", которые обнимаются и целуются с футболистами "Ливерпуля"
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