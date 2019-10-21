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Лэмпард: Жиру не должен быть доволен своим положением в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о форварде команды Оливье Жиру. Французский нападающий практически не выходит в стартовом составе. Сам Жиру неоднократно говорил, что его не устраивает такая ситуация, поэтому он может покинуть клуб.

"Он не должен быть доволен тем, что не играет, не должен принимать этот факт. Именно так поступают хорошие игроки. Я сказал Оливье, что он получит свой шанс и принесёт большую пользу команде. Я хочу, чтобы он был в "Челси", — цитирует Лэмпарда Goal.

Ранее сообщалось, что к Жиру интерес проявляет миланский "Интер". Кроме того, французский нападающий получил предложения из MLS.

Жиру перешёл в "Челси" в январе 2018 года из "Арсенала". Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний француз принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (один — в основном составе). В сумме форвард провёл на поле 100 минут и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

"Чемпионат"


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Теги: Лэмпард АПЛ Челси Жиру
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