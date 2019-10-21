Алли: футболисты "Тоттенхэма" не паникуют, нужно держаться вместе

Форвард "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ с "Уотфордом"."Мы заработали очко, но в таких матчах надо побеждать. Мы понимаем это, разочарованы результатом. Мы доминировали, соперник хорошо сопротивлялся, в АПЛ никто просто так не отдаёт очки.Понимаем, в чём мы должны прибавлять. Сделали недостаточно для победы, но вряд ли есть вопросы в плане самоотдачи, мы очень упорно работали. Нужно сохранять боевой настрой, держаться вместе и трудиться на тренировках. Мы не паникуем, знаем, что наша команда обладает нужными качествами, верим в себя", - цитирует Алли пресс-служба лондонцев.