Лэмпард: Жиру абсолютно прав, когда выражает недовольство своей ролью в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал недовольство нападающего Оливье Жиру своим игровым временем в этом сезоне — он провел на поле всего 191 минуту во всех турнирах."Я хорошо поговорил с Оли до того, как он уезжал в расположение сборной. Я всегда с уважением отношусь ко всем игрокам, особенно тем, кому слегка за тридцать.Мне нравится его профессионализм. Он был абсолютно прав, когда говорил со мной, и со своими комментариями во Франции. Он не должен быть счастлив и принимать тот факт, что не играет. Именно так поступают хорошие игроки. Думаю, как я уже говорил Оли, он получит свои игры и окажет большое влияние на нас.Сейчас из-за того, как играет Тэмми [Абрахам], у меня не было минут для Жиру, поэтому я с радостью проведу беседу с Оли в январе [на предмет возможного ухода из команды]. Но до этого пока далеко. Мне он нужен здесь", — цитирует Лэмпарда Squawka.