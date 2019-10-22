Почеттино — об увольнении: как видите, у меня нет седых волос, я не переживаю

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино прокомментировал неудачное начало сезона. Аргентинец признался, что понимает угрозу увольнения из лондонского клуба, но не переживает из-за этого."Мы играем не так хорошо, как можем. Конечно, нам нужно прибавлять. С другой стороны, в такие минуты всегда появляются разные слухи. Когда нет нужных результатов, ходят слухи, иногда они не соответствуют действительности.Я прекрасно понимаю, как всё устроено в нашей индустрии. Мне 47 лет, у меня нет седых волос. Почему? Потому что я не переживаю и не придаю значения таким слухам. Я думаю лишь о том, как нам улучшить игру.Если мы не выправим ситуацию, что будет дальше? В футболе в таких случаях ответ всегда один", — цитирует Почеттино Reuters.