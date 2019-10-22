Джака назвал "хренью" слова Эвра, сравнившего "Арсенал" с командой детишек

Капитан "Арсенала" Гранит Джака, комментируя поражение в матче 9-го тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед" (0:1), не согласился с бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" Патрисом Эвра, назвавшим игроков лондонского клуба "детишками". Эвра раскритиковал "Арсенал" за отсутствие лидера и духа победителей."Нужно перестать говорить о психологии и прочей хрени. Слова Эвра? Некоторые люди слишком много говорят. Я очень уважаю его, он был отличным игроком. Но нужно быть осторожным в высказываниях.Он сам прекрасно знает все ситуации в футболе. Но я говорю сейчас не только об Эвра, но и о других людях, которые несут хрень. Они всё время говорят одно и то же.Считаю такое поведение бывших игроков странным. Они были в таких же ситуациях, как и мы. Иногда всё складывается хорошо, иногда — не очень", — цитирует Джаку talkSPORT.